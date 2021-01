Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reh durch Schuss aus Dienstwaffe erlöst

Rudolstadt/B85 (ots)

Am Morgen des vergangenen Freitag stieß ein Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 85, Nähe Abzweig Aue am Berg, mit einem Reh zusammen. Das dabei schwerverletzte Tier musste durch einen Schuss aus der Dienstwaffe von seinem Leid erlöst werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

