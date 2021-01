Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht

Pößneck (ots)

Am So. 17.10.2021 zeigte ein Anwohner der Geschwister-Scholl-Straße in Pößneck eine Sachbeschädigung an. Hier wurde in der Zeit von Samstag, 16.01.2021, 19:00 Uhr bis Sonntag, 17.01.2021, 14:30 Uhr durch den oder die unbekannten Täter mittels schwarzer Farbe ein Graffitti an einer Grundstücksmauer angebracht. Durch das circa 10m x 2m große Graffitti entstand ein Sachschaden von etwa 500,00 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663-4310 entgegen.

