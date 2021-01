Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisste Jugendliche wohlbehalten aufgegriffen

Saalfeld/Sonneberg (ots)

Die am 15.01.2021 als vermisst Gemeldete, Lara Najat Aziz, wurde in den Abendstunden des 16.01.2021 durch die Polizei in Coburg unversehrt aufgegriffen. Die Umstände ihres Verschwindens konnten noch nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise und bei allen, die an der Suche nach der jungen Dame beteiligt waren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell