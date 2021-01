Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrskontrollen führen zu 2 Anzeigen

Schleiz und Saalburg (ots)

Am Freitag, den 15.01.2021 gegen 14:30 Uhr kontrollierten Beamte der PI Saale-Orla einen Pkw Peugeot in der Greizer Straße in Schleiz. Da der 53-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ebenfalls am Freitag, den 15.01.21 gegen 17:20 Uhr wurde ein 39-jähriger Fahrzeugführer in Saalburg am Markt einer Verkehrskontrolle unterzoegen. Hierbei reagierte der Drogenvortest positiv auf Meth-/ Amphetamin. Bei dem VW-Fahrer wurde folglich eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetzt eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell