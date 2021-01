Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufmerksamer Nachbar verhindert Schlimmeres

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Abend bemerkte ein aufmerksamer Bewohner in Rudolstadt, dass es aus einer Nachbarwohnung nach verbranntem Essen riecht und ein Rauchmelder seit ca. 15 Minuten ausgelöst wurde. Zum Glück wählte er sofort den Notruf und rettete somit vermutlich seinem Nachbarn das Leben. Denn die Wohnung musste anschließend durch die Feuerwehr notgeöffnet werden, da der Bewohner weder auf Klopfen, noch Klingeln, reagierte. Hier konnte der 66-jährige Mann schlafend im Wohnzimmer angetroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt war die Wohnung bereits vollständig verqualmt. In der Küche wurde ein Topf mit angebranntem Essen als Ursache der Rauchentwicklung festgestellt. Der Wohnungsinhaber selbst wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

