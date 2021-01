Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Rudolstadt (ots)

Am 14.01.2021 kam es gegen 18:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall an einer Ampelkreuzung in Rudolstadt / Nähe KAUFLAND. Ein Pkw BMW befuhr dabei die Bundesstraße 85 in Richtung Saalfeld und nutzte die linke der beiden Fahrspuren. An einer (roten) Ampel musste er zuerst verkehrsbedingt warten, fuhr dann aber nach eigenen Angaben bei GRÜN los. Ein Kleintransporter Mercedes befuhr zur selben Zeit die Straße Am Spielborn und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße 85 in Richtung Rudolstadt aufzufahren. Auch hier gab der Fahrer an, dass die Ampel GRÜN zeigte. Folglich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Zum Unfallzeitpunkt haben sich mehrere unbeteiligte Fahrzeuge in direkter Nähe befunden. Die Insassen dieser bzw. Zeugen, die zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelphase (GRÜN/GELB/ROT) Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell