Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ladendieb flüchtet durch Fenster

Schleiz (ots)

Am gestrigen Abend passierte ein 33-Jähriger den Kassenbereich eines Supermarktes in Schleiz ohne die sich in seinem Besitz befindliche Flasche Schnaps zu bezahlen. Er begab sich anschließend in seine Wohnung. Als hier die Polizeibeamten kurz danach eintrafen, flüchtete der Marokkaner, welcher zwischenzeitlich die Kleidung wechselte, durch ein Zimmerfenster und versteckte sich in einer angrenzenden Hecke. Dort konnte er allerdings durch die Beamten festgestellt werden. Neben dem Diebesgut, wurde in der Wohnung des Mannes weiterhin eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell