Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer flüchtet bei Kontrolle

Haufeld (ots)

Am gestrigen Nachmittag sollte in Haufeld bei Rudolstadt ein Pkw kontrolliert werden. Der Fahrer gab jedoch Gas und versuchte durch rücksichtslose und äußerst gefährliche Fahrmanöver zu entkommen. Aufgrunddessen musste die Verfolgung durch die Polizei sicherheitshalber abgebrochen werden. Der 41-jährige Fahrer konnte allerdings später an seiner Wohnung angetroffen werden. Hier wurde auch der Grund seiner halsbrecherischen Flucht deutlich. Dem Mann wurde nicht nur aktuell die Fahrerlaubnis entzogen, es wurde bei ihm außerdem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Auch besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss selbiger das Fahrzeug führte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell