Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verstöße bei Verkehrskonrolle festgestellt

Pößneck (ots)

Am 13.01.2021 gegen 14:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla einen Audi A4 in der Friedrich-Engels-Straße in Pößneck. Der 21- jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine/ Methamphetamine, so dass eine Blutentnahme im Krankenhaus Pößneck angeordnet werden musste. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass die angebrachten amtlichen Kennzeichen nicht für den Audi ausgegeben waren. Eine Haftpflichtversicherung war ebenfalls nicht für den Audi abgeschlossen. Bei der Durchsuchung des 21- jährigen stellten die Beamten auch noch eine Anscheinswaffe in dessen Gürteltasche fest. Somit wurde vor Ort die Weiterfahrt unterbunden, die falschen Kennzeichen und die Anscheinswaffe sichergestellt. Der 21- jährige Fahrer muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis,Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß gegen das Waffengesetz und wegen Steuerhinterziehung verantworten.

