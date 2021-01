Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schranken/Lichtzeichen repariert - Bahnübergang wieder gefahrlos passierbar

Pößneck (ots)

Am Montagmorgen kam es am Bahnübergang in der Jenaer Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem die dortige Schrankenanlage beschädigt wurde und seitdem komplett außer Betrieb war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4809213). Heute Vormittag konnten die Reparaturarbeiten abgeschlossen werden, so dass nunmehr Schranken und Lichtzeichen wieder funktionieren und somit ein gefahrloses Passieren der Schienen möglich ist.

