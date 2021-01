Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Traurige Gewissheit - Bei Brand verstorbene Person ist Hausbewohner

Lichtenau (bei Neustadt/Orla) (ots)

Am 06.01.2021 kam es in Lichtenau zum Brand eines Wohnhauses, dem leider eine Person zum Opfer fiel (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4805984). Eine Sektion hat nunmehr ergeben, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 65-jährigen Bewohner des Hauses handelt. Dieser kam im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen (Rauchgasvergiftung) ums Leben. Die Brandausbruchstelle konnte in der Nähe eines mobilen Gasheizers lokalisiert werden, so dass hier ein Zusammenhang mit der letztendlichen Brandentstehung sehr wahrscheinlich ist. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

