Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Großflächige Graffiti-Schmierereien an Turnhalle - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Saalfeld/Gorndorf (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem vergangenen Sonntag, gegen 17:00 Uhr, bis zum Montagmorgen (11.01.2021), besprühten bislang Unbekannte großflächig die Fassade der Turnhalle der Grundschule "Am Roten Berg" in Gorndorf. Auf einer Fläche von etwa 25 Meter x 3 Meter wurden diverse Graffiti-Schmierereien angebracht, ein politischer Bezug ist ersten Ermittlungen zufolge nicht erkennbar. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, welche sich im Tatzeitraum in der Albert-Schweitzer-Straße befanden, werden gebeten sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden

