Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kollision zwischen LKW und Transporter- zwei leicht Verletzte

Bundesstraße 90/ BAB 9/ AS Bad Lobenstein (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr ein 58-jähriger mit seinem LKW die Autobahn 9 aus Richtung Schleiz kommend und beabsichtigte, an der Anschlussstelle Bad Lobenstein abzufahren. Im gleichen Moment befuhr ein 63-Jähriger mit seinem VW Transporter die Bundesstraße 90 aus Bad Lobenstein kommend in Richtung Gefell. Der LKW-Fahrer beachtete in der weiteren Folge den vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführer nicht, sodass es zum Zusammenstoß kam. Daraufhin geriet die Sattelzugmaschine mitsamt Auflieger in den gegenüberliegenden Straßengraben. Beide Fahrzeugführer wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen sowie an mehreren Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden im Gesamtwert von über 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, sodass die Bundesstraße 90 für über eine Stunde voll gesperrt wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell