Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reichlich betrunken mit Pkw unterwegs

Frankenblick (ots)

Ein 39-Jähriger wurde mit seinen Pkw VW am gestrigen Dienstagabend gegen 23 Uhr in der Eisfelder Straße in Mengersgereuth-Hämmern im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert. Da die Beamten Alkoholgeruch bei ihm bemerkten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen beachtlichen Wert von 2,66 Promille ergab. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und Fahrzeugschlüssel sowie Führerschein des Mannes vor Ort sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell