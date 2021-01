Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW rutscht in Fluss und bleibt nahezu senkrecht stecken

Katzhütte (ots)

Am gestrigen Nachmittag befuhr ein 69-Jähriger mit seinem VW die Oelzer Straße in Katzhütte. Beim Durchfahren einer Rechtskurve innerorts kam der Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und streifte dadurch ein entgegenkommendes Fahrzeug. Im weiteren Verlauf stieß der VW-Fahrer gegen einen Garagenkomplex und rutschte neben einer angrenzenden Brücke in den dortig verlaufenden Fluss, sodass sein Fahrzeug nahezu senkrecht stecken blieb. Mittels eines Abschleppunternehmens konnte der verunfallte PKW geborgen werden, der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt.

