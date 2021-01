Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach wechselseitiger Nötigung gesucht

Saalfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in Saalfeld zu Ungereimtheiten zwischen einem Fußgänger und einem Fahrzeugführer. Gegen 16:40 Uhr lief ein 33-Jähriger an der Seite seiner schwangeren Frau langsam die Köditzgasse in Richtung Breitscheidstraße auf dem Fußweg entlang. Im Kreuzungsbereich der Judengasse wurden die beiden Fußfänger durch einen Fahrzeugführer angehupt, welcher beabsichtigte, von der Köditzgasse in Richtung Judengasse abzubiegen. Der Fußgänger fühlte sich dadurch genötigt und wollte vom vorderen Kennzeichen des Fahrzeuges ein Foto aufnehmen, sodass er sich vor dieses stellte. Daraufhin fuhr der 35-jährige Skoda-Fahrer langsam an und schob den vor seinem Fahrzeug stehenden Mann etwa 2 Meter in Richtung Judengasse. Glücklicherweise wurde durch die fragwürdige Aktion beider Parteien niemand verletzt, es entstand ebenfalls kein Sachschaden. Der Fahrzeugführer gab an, dass er die beiden Fußgänger als zu langsam den Kreuzungsbereich überquerend empfand und eine Staubildung vermeiden wollte. Der Fußgänger wiederum bestand darauf, um jeden Preis ein Foto vom Kennzeichen des Fahrzeuges zu fertigen. Die Polizei Saalfeld führt aufgrund dessen Ermittlungen aufgrund des Verdachts der wechselseitigen Nötigung. Zeugen, welche weitere Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich unter 03671-560 zu melden.

