Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Sachbeschädigung an Pkw gesucht

Lauscha (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 10.01.2021 gegen 18 Uhr bis Montag, 11.01.2022 gegen 10:00 Uhr wurde in der Bahnhofstraße an einem auf einem Grundstück geparkten Pkw Renault Clio der Scheibenwischer abgebrochen und an den Seitenspiegeln manipuliert. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher der Sachbeschädigung machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell