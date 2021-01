Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bahnanlagen beschädigt - Vorsicht !!!

PößneckPößneck (ots)

Heute morgen kam es am Bahnübergang in der Jenaer Straße / Höhe Anwesen Nr. 13 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden u. a. die dortigen Bahnanlagen (Schranke, Andreaskreuz) beschädigt. Die vollständige Reparatur wird vermutlich erst am 13.01.2021 abgeschlossen sein. Bis dahin fahren die Züge in dem Bereich auf Sicht und geben ein akustisches Signal ("Hupen") ab. Momentan erreichen die Polizei Mitteilungen, dass vermehrt Verkehrsteilnehmer ungebremst bzw. unachtsam den Bahnübergang überqueren. Es wird deshalb nochmals eindringlich darauf hingewiesen, in dem Bereich bzw. beim Passieren dieses Bahnüberganges äußerst vorsichtig und vorauschauend zu fahren ! Der Bahnverkehr ist hier vorfahrtsberechtigt !

