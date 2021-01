Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Blaulicht-LED-Leiste auf Armaturenbrett zieht Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich

KönigseeKönigsee (ots)

In Königsee fielen Beamten der Einsatzunterstützung der LPI Saalfeld Unregelmäßigkeiten im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf. Am Sonntagabend wurde ein Fahrzeugführer kontrolliert, welcher ein abgewandeltes Blaulicht auf seinem Armaturenbrett befestigt hatte. Es handelte sich um eine mit Saugnäpfen befestigte, durch den Zigarettenanzünder betriebene LED-Leiste, welche optische Signale in verschiedenen Intervallen in der Farbe blau sendete. Da eine Verwechslung mit einem Blaulicht von Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst durch Unbeteiligte nicht ausgeschlossen werden kann, erfolgte die Sicherstellung als Beweismittel im Zusammenhang mit der gefertigten Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige. Der 21-jährige Skoda-Fahrer setzte seine Fahrt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fort.

