Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Verletzten

SonnebergSonneberg (ots)

Am Samstag, den 09.01.2021 gegen 09:45 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Steinacher Straße in Sonneberg. Ein 27-Jähriger kam auf winterglatter Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Pkw VW in einer Rechtskurve zu weit nach links und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Der Unfallverursacher verletzte sich schwer, dessen 3-jähriger Sohn nur leicht. Der im Gegenverkehr befindliche 36-jährige Fahrer eines Pkw VW, sowie dessen Beifahrerin wurden leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 25.000 EUR.

