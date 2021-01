Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hoher Sachschaden

Saalfeld - RudolstadtSaalfeld - Rudolstadt (ots)

Am Samstag gegen 14:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden im Bereich Neusitz - Kleinkochberg. Die 43-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr auf Höhe Neusitz die Landstraße in Richtung Engerda. Die 60-jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki beabsichtigte mit ihrem Fahrzeug von Neusitz kommend die Landstraße in Richtung Kleinkochberg zu überqueren. Dabei beachtete sie die Vorfahrtsregelung nicht und es kam im Einmündungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

