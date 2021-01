Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

RudolstadtRudolstadt (ots)

Ein schwarz-beiges Fahrrad Cube TWO 15 Pro, eine Playstation, eine X-Box und weitere Sachen waren das Beutegut eines Einbruches am Freitagabend in der Rudolstädter Scheinpflugstraße. Der oder die unbekannten Täter nutzten die kurze Abwesenheit des Wohnungsinhabers zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr aus und hebelten die Appartementtür auf. Das Fahrrad hatte der 20-jährige Geschädigte nach seinen Angaben erst im Dezember 2020 erworben. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf mehr als 3.000 Euro. Personen, die Angaben zu möglichen Tätern machen können werden gebeten, sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell