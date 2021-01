Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Heizstrahler entwendet

TrptisTrptis (ots)

Am Samstag, den 09.01.2021 in der Zeit zwischen 03:50 Uhr und 19:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Triptis in der Oberpöllnitzer Straße über den Zaun eines Firmengeländes und entwendeten aus einer Baracke einen Heizstrahler sowie ein Heizgebläse. Im Bereich des nahegelegenen Netto-Parkplatzes konnten Fahrzeugspuren festgestellt werden. Wer Angaben zum Sachverhalt oder zu dem Fahrzeug machen kann, wendet sich bitte an die PI Saale-Orla unter 03663-4310.

