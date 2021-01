Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Fahrzeug

PößneckPößneck (ots)

In der Zeit vom 07.01.2021 bis 08.01.2021 schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines Renault Traffic in Pößneck in der Friedrich-Engels-Straße ein. Aus dem Laderaum wurden verschiedene Werkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Saale-Orla unter 03663-4310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell