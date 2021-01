Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hund beißt Mufflon

RehmenRehmen (ots)

Am 08.01.2021 gegen 09:30 Uhr lief eine 35- jährige Hundehalterin mit ihrem angeleinten Hund zwischen Rehmen und Schweinitz auf einem Feldweg. An der Böschung versteckte sich ein junges Mufflon. Als der Hund Witterung vom Wildschaf aufnahm, riss er sich von der Leine los. Anschlißend biss der Hund das Mufflon derart, dass es noch vor Ort verendete. Das tote Tier wurde durch den zuständigen Jagdpächter beseitigt. Dieser verwies in diesem Zusammenhang noch einmal auf die ganzjährige Leinenpflicht für Hunde in Waldgebieten in Thüringen hin. Neben den Gefahren für die Wildtiere besteht auch ein Risiko für die Hunde und deren Halter u.a. wegen möglicher Infektionskrankheiten oder aggressiven Tieren.

