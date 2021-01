Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wieder mal ohne Fahrerlaubnis unterwegs

ProbstzellaProbstzella (ots)

Einen scheinbar unbelehrbaren Pkw-Fahrer kontrollierte die Polizei am gestrigen Nachmittag in Probstzella. Der 39-Jährige besitzt seit einiger Zeit keine Fahrerlaubnis mehr. Das hält ihn aber offensichtlich nicht davon ab, weiterhin am Straßenverkehr teilzunehmen. So war es heute das insgesamt dritte Mal, nach Kontrollen bzw. Feststellungen Mitte und Ende November 2020, dass der Mann, verbotenerweise einen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr führend, angetroffen wurde.

