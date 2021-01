Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Neustadt an der OrlaNeustadt an der Orla (ots)

Am Mittwochmorgen wurden bei einem Verkehrsunfall in Neustadt an der Orla zwei Personen leicht verletzt. Kurz vor 07 Uhr beabsichtigte eine 55-jährige Citroen-Fahrerin im Bereich Schleizer Straße/ Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Innenstadt zu fahren und kollidierte beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden 38-jährigen VW-Fahrer. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt, zudem wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt.

