Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Gartenhütte gesucht

Bad BlankenburgBad Blankenburg (ots)

Unbekannte Täter sind, vermutlich, zwischen dem 28.12.2020 bis zum 06.01.2021 widerrechtlich in eine Gartenhütte in Bad Blankenburg eingedrungen. Nachdem der/ die Täter die Umfriedung des Gartengrundstückes in der Hofgeismarer Straße (Gartenanlage Am Schößchen) überwunden hatten, drangen sie zunächst in eine Garage und im Anschluss in eine Gartenhütte ein. Insgesamt wurden mehrere Werkzeuge sowie eine elektrische Kettensäge und Nahrung entwendet, sodass neben dem entstandenen Sachschaden auch Beutegut im Wert von über 200 Euro entwendet wurde. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten sich bei der LPI Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell