Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Atemalkoholtest ergibt bei 38-Jähriger über 3 Promille

Saalfeld/GorndorfSaalfeld/Gorndorf (ots)

Am Mittwochnachmittag teilte ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Gorndorf eine augenscheinlich unter Alkoholeinfluss fahrende Person mit, welche zuvor bei ihm Bier gekauft hatte. Anhand des Kennzeichens konnte die Fahrzeugführerin ausfindig gemacht und an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab kurz vor 16 Uhr einen Wert von über 3 Promille. Bei der 38-Jährigen wurde eine doppelte Blutprobenentnahme durchgeführt, da ein weiterer Alkoholkonsum nach Beendigung der eigentlichen Fahrt nicht ausgeschlossen werden konnte. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel der Beschuldigten wurden sichergestellt.

