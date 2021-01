Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrfach Feststellungen von Betäubungsmitteln

Saalfeld/ PößneckSaalfeld/ Pößneck (ots)

Im Rahmen von Personenkontrollen kam es zu mehreren Feststellungen von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz im Zuständigkeitsbereich. In Saalfeld wurden die Beamten der Einsatzunterstützung der LPI Saalfeld gleich mehrfach, bei unabhängig voneinander durchgeführten Kontrollen, fündig. So wurde am Dienstagnachmittag Cannabis-Geruch aus einer Wohnung in der Stauffenbergstraße in Gorndorf mitgeteilt. Bei einer Wohnungsnachschau wurden zunächst neun Personen aus unterschiedlichen Haushalten festgestellt, sodass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt wurde. Bei einem 23-Jährigen wurden in diesem Zusammengang geringe Mengen Cannabis festgestellt, zudem konnten kleine Mengen Betäubungsmittel auf der Wiese vor dem Wohnungsfenster festgestellt werden, welche vermutlich durch Personen aus der Wohnung geworfen wurden. Weiterhin bemerkten die Beamten im Rahmen eines Fußdienstganges Marihuana- Geruch aus einem Keller in Bad Blankenburg in der Hofgeismarer Straße. Die Betäubungsmittel des 35-Jährigen wurden beschlagnahmt. Weiterhin wurde ein 16-Jähriger am Abend am Mittleren Watzenbach kontrolliert. Der hinreichend Polizeibekannte hatte ebenfalls kleine Mengen Cannabis bei sich und führte auch ein Einhandmesser, welches unter das Waffengesetz fällt, mit sich, welches ebenfalls beschlagnahmt wurde. Ähnlich gelagerte Funde erzielten auch die Kollegen der Polizeiinspektion Saale- Orla. In Pößneck wurden sie am Dienstagmittag Zeugen eines Drogenverkaufes, woraufhin eine Kontrolle des Abnehmers zum Auffinden von verschiedenen Betäubungsmitteln in geringen Mengen sowie dazugehörigen Utensilien führte. Zudem wurden bei den beiden kontrollierten Männern im Alter von 21 und 27 Jahren mehrere nicht zulässige Pyrotechnik sowie Gegenstände, welche unter das Sprengstoffgesetz fallen, aufgefunden und beschlagnahmt.

