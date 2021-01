Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dreister Diebstahl aus Lieferfahrzeug

RudolstadtRudolstadt (ots)

Am gestrigen Morgen kam es in Rudolstadt zu einem besonders dreisten Diebstahl. Der Fahrer eines Lieferfahrzeug war gerade dabei, frische Ware in die Filiale einer Fleischerei in der Oststraße zu bringen. Diesen kurzen Moment nutzte ein unbekannter Täter aus und entwendete 2 Geldkassetten aus dem Firmenfahrzeug. Durch den Fahrer und eine Verkäuferin konnte der offensichtlich männliche Dieb noch einige Meter zu Fuß verfolgt werden, er entkam aber dann schließlich in der Dunkelheit. Weitere mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

