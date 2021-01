Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit getunten Moped unterwegs

Neustadt/OrlaNeustadt/Orla (ots)

Am gestrigen Abend wurde in der Triptiser Straße ein 17-jähriger SIMSON-Fahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass an dem Moped technische Veränderungen vorgenommen wurden und u. a. aufgrund der dadurch erreichten Leistungssteigerung der junge Mann nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

