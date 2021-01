Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletzter Person

Steinheid/Neuhaus am RennwegSteinheid/Neuhaus am Rennweg (ots)

Am gestrigen Abend befuhr ein 39-Jähriger mit seinem VW die Bundesstraße 281 aus Richtung Steinheid kommend in Richtung Neuhaus/Rwg. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb mit seinem Fahrzeug am Ende einer Böschung auf der Seite liegen. Dabei verletzte sich der Mann und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde beim ihm ein Atemalkoholwert von 0,91 Promille festgestellt. Neben mehreren Polizeibeamtenn kamen hier auch die Feuerwehr mit 20 Kameraden und 6 Fahrzeugen (davon 3 Fahrzeuge mit Spezialtechnik), sowie ein Rettungswagen und Notarzt zum Einsatz. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Es kam zu dementsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

