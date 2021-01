Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gezielt Vergaser von Schneeschieber entwendet

SaalfeldSaalfeld (ots)

Im Tatzeitraum vom 22.12.2020, 12:00 Uhr bis zum 03.01.2021, 09:00 Uhr entwendeten der oder die Täter durch gezielte Demontage den Vergaser eines Schneeschiebers, welcher auf dem Grundstück der Kindertagesstätte in der Lutherstraße abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150,- Euro. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell