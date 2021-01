Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnungstür, Klingel und Briefkasten beschmiert

Bad BlankenburgBad Blankenburg (ots)

Am 02.01.2021 wurden durch Unbekannte in der Zeit von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr die Tür, die Klingel, sowie Briefkasten der Wohnung eines 33-Jährigen in der Straße Am Eichwald mit Silberspray besprüht. Weiterhin wurden mit einem Stift beleidigende Äußerungen an die Wohnungstür geschrieben. Hinweise erbittet der Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle.

