Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann trinkt Pflanzendünger und fährt mit Auto davon

RuppersdorfRuppersdorf (ots)

Am Sonntagmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein 30-Jähriger aus Ruppersdorf eine größere Menge Pflanzenschutzmittel getrunken, weiterhin auch offensichtlich Drogen konsumiert hat und momentan mit einem Pkw abgängig ist. Die umfangreichen Such- bzw. Fahndungsmaßnahmen der Polizei hatten schließlich Erfolg und der Mann konnte in einem Waldgebiet festgestellt werden. Hier hatte er sich mit seinem Fahrzeug auf einem schlammigen Weg festgefahren. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde der 30-Jährige anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

