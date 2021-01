Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw mit Anhänger überschlägt sich

Rodacherbrunn/NeundorfRodacherbrunn/Neundorf (ots)

Am Sonntagmorgen befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Audi (mit Anhänger) die Landstraße aus Rodacherbrunn kommend in Richtung Neundorf. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse ins Schleudern, fuhr anschließend nach links auf die Bankette und kam dann im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der Mann wurde dabei nicht verletzt, das Fahrzeug, nebst Anhänger, mussten abgeschleppt werden.

