Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufmerksamer Jäger verhindert größeren Brand

Bad LobensteinBad Lobenstein (ots)

Am späten Freitagabend teilte ein Jäger mit, dass durch Jugendliche im Waldgebiet in der Nähe des Koselstaus in einem leerstehenden, ehemaligen Werksgebäude u. a. ein Lagerfeuer entzündet und anschließend unbeaufsichtigt zurückgelassen wurde. Durch das Feuer, welches durch die hinzugerufene Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte, hätte die Holzdecke des Gebäudes und der direkt angrenzende Wald in Brand geraten können. Nach Aussagen des Jägers, welcher den Brand durch sein Nachtsichtgerät bemerkte, zeigte die Holzdecke bereits eine entsprechende Wärmesignatur. Die verantwortlichen Jugendlichen konnten anschließend nicht mehr festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell