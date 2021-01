Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrtägige Suche nach 13-Jähriger

WurzbachWurzbach (ots)

Am 30.12.2020 erhielt die Polizei die Mitteilung, dass ein 13-jähriges Mädchen aus Wurzbach vermisst wird und vermutlich im Bundesgebiet unterwegs ist. Nach mehrtägigen aufwendigen Suchmaßnahmen, hier u. a. Handyortungen, Fahndungsveröffentlichungen, Tätigwerden mehrerer Polizeidienststellen bundesweit, konnte das Mädchen schließlich am Nachmittag des 01.01.2021 in einer Wohnung in Nordrhein-Westfalen, gemeinsam mit einem zwischenzeitlich ebenfalls als vermisst gemeldeten Mädchen, wohlbehalten durch die Polizei angetroffen und ihren Eltern übergeben werden.

