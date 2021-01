Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in eine Garage

SonnebergSonneberg (ots)

In der Zeit vom 31.12.2020 bis zum 02.01.2021 wurde in Sonneberg in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in eine Garage eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter entwendete aus der Garage mehrere technische Geräte, darunter Notebooks und Akkuschrauber. Die Polizei in Sonneberg nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. Haben Sie Hinweise, die zur Aufklärung der Tat dienlich sein könnten, melden Sie sich bitte bei Ihrer örtlichen Polizei.

