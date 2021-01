Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Löwenskulpturen aus Stein

SonnebergSonneberg (ots)

In der Zeit vom 01.01.2021, 16:00 Uhr bis zum 02.01.2021, 12:50 Uhr wurden durch bislang unbekannten Täter in Sonneberg im Bereich der Cuno-Hoffmeister-Straße zwei Löwenskulpturen aus Stein entwendet. Die Skulpturen wurden auf dem Gelände eines Restaurants gewaltsam aus ihrer Verankerung entfernt und in der weiteren Folge auf unbekannte Art und Weise abtransportiert. Die Polizei in Sonneberg ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Haben Sie Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhalts dienlich sein könnten, melden Sie sich bitte bei Ihrer örtlichen Polizei.

