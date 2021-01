Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einsatzgeschehen in der Silvesternacht hält sich in den drei Dienststellen der LPI Saalfeld in Grenzen

Landkreise Saalfeld/ Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg: (ots)

In Anbetracht des Jahreswechsels vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie war auch die Personalstärke der Beamten der LPI Saalfeld in allen drei Dienststellenbereichen (Inspektionsdienst Saalfeld, PI Saale-Orla und PI Sonneberg) vorgeplant erhöht worden. Wie bereits einer Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Erfurt vom Morgen des Neujahrestages zu entnehmen war, galt es neben der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit zum diesjährigen Jahreswechsel auch, die Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes sowie das Verbot der Nutzung von Pyrotechnik in öffentlichen Bereichen zu überwachen. Für die drei der LPI Saalfeld zugeordneten Dienststellenbereiche kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die Silvesternacht weitestgehend ruhig verlief und das Stadtbild, gerade auch im urbanen Bereich, von Menschenleere geprägt war. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gab es vereinzelt Mitteilungen hinsichtlich möglicher Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. Demnach sollten sich unberechtigt mehrere Personen aus verschiedenen Haushalten gemeinsam aufgehalten haben. Zumeist konnten diese Beanstandungen jedoch polizeilicherseits nicht bestätigt werden. In allen drei Dienststellenbereichen wurden insgesamt lediglich fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund von Verstößen gegen Vorschriften zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 gefertigt. Neben der Feststellung einer Person in Rudolstadt, welche einen illegalen pyrotechnischen Gegenstand mit sich führte, sowie einer leichten Rauchentwicklung eines Holzcontainers nach dem Zünden einer zugelassenen Rakete auf einem Privatgrundstück in Bad Blankenburg verlief die Silvesternacht für die Beamten aus Saalfeld im Vergleich zu den Vorjahren bedenkenlos. Ähnliches konnte auch im Landkreis Saale-Orla beobachtet werden. In Ebersdorf wurde durch Unbekannte ein Mülleimer an einer Bushaltestelle gesprengt, außerdem wurden in Schleiz zwei Personen unabhängig voneinander mit illegaler Pyrotechnik in der Öffentlichkeit angetroffen, welche sich nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz- bzw. der Sprengstoffverordnung verantworten müssen. Neben einem Kleinbrand in einer Wohnung in Schleiz nach dem Abbrennen einer Wunderkerze, welche durch einen Luftzug Mobiliar in Brand setzte, verlief die restliche Nacht jedoch auch ohne weitere Beanstandungen. Durch den Kleinbrand entstand lediglich geringer Sachschaden, es wurden keine Personen verletzt. Im Einzugsbereich der PI Sonneberg verlief es im Vergleich am ruhigsten. Neben wenigen Ruhestörungen erhielten die Beamten eine Mitteilung, dass Unbekannte eine Warnbake in Schalkau durch Pyrotechnik beschädigt hatten. Resümierend ist festzustellen, dass die Einsatzlage der LPI Saalfeld sich überschaubar in Grenzen hielt, lediglich wenige Sachbeschädigungen, Köperverletzungsdelikte sowie zwei geringwertige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden neben den bereits erwähnten Ordnungswidrigkeiten aufgenommen.

