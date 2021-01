Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verstoß gegen die Ausgangssperre

RudolstadtRudolstadt (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld am 31.12.2020 gegen 00:30 Uhr in der Neuen Schulstraße in Rudolstadt eine 32-jährige fest, die keinen triftigen Grund vorweisen konnte, warum sie während der Ausgangssperre unterwegs ist. Aus diesem Grund wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt und dem Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt zur weiteren Bearbeitung zugeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell