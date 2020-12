Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 2 Verletzte nach Glätteunfall

KülmlaKülmla (ots)

Am 29.12.20 gegen 21:30 Uhr befuhr eine 19-jährige mit ihrem VW Golf die Kreisstraße aus Richtung Külmla kommend in Richtung Ziegenrück. In einer Linkskurve kam sie aufgrund winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Böschungsgraben. Der Pkw kam im angrenzenden Feldrand zum Stehen und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin und ihr 20-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht.

