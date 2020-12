Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkohol

MoßbachMoßbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 29.12.20 landete ein 23-jähriger VW-Fahrer beim Befahren der L1077 am Abzweig Moßbach im Straßengraben. Dabei überfuhr dieser einen Leitposten und riss ein Verkehrsschild aus der Verankerung. Bei dem Fahrer wurde Alkholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheins und Anzeigenfertigung waren die Folge. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell