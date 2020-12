Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet am Sonntag

SonnbergSonnberg (ots)

In den frühen Morgenstunden am Sonntag, den 27.12.0220, fiel einer Streifenbesatzung in der Friedrich-Engels-Straße ein Radfahrer auf, der Schlangenlinien fuhr und zudem keinerlei Beleuchtung an seinem Drahtesel hatte. Ein während der Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 28-Jährige einen Wert von 2,17 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Kurz vor Mitternacht wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Bert-Brecht-Straße bei dem Fahrer eines Pkw VW Alkoholgeruch festgestellt. Hier erbrachte der Atemalkoholtest einen Wert von 1,39 Promille. Die Fahrerlaubnis des 20-Jährigen sowie der Fahrzeugschlüssel wurden vor Ort durch die sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Auch er muss sich strafrechtlich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

