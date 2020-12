Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Werkzeug und Diesel entwendet aus Lkw entwendet

SonnebergSonneberg (ots)

Am Güterbahnhof brachen bisher unbekannte Täter in der Zeit von Montagabend bis heute morgen eine an einem abgeparkten Lkw angebrachte Aufbewahrungskiste auf und entwendeten daraus einen Werkzeugkoffer im Wert von 150 Euro sowie 280 Liter Dieselkraftstoff aus dem Fahrzeug. Bereits über die Weihnachtsfeiertage waren zwei Bauwagen im Bereich der Dammstraße aufgebrochen und daraus Bauwerkzeuge und Kupferkabel entwendet worden. An beiden Tatorten konnten Spuren gesichert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zu den Ein- bzw. Aufbrüchen gemacht haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

