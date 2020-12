Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw überschlägt sich

Eßbach/ZiegenrückEßbach/Ziegenrück (ots)

Am gestrigen Abend befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Pkw die Straße aus Richtung Ziegenrück kommend in Richtung Eßbach. Kurz vor dem Ortseingang kam er in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund Glätte, von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem angrenzenden Feld liegen. Dabei verletzte sich der Mann und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell