Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe auf Einbruchstour

TriptisTriptis (ots)

In der Nacht vom Sonntag auf Montag kam es Am Postberg zu mehreren Einbrüchen. Der oder die unbekannten Täter brachen hier in mehrere Keller ein und entwendeten u. a. ein E-Bike mit Ladegerät, Akku und Navigationsgerät im Gesamtwert von ca. 2500,- Euro, sowie mehrere Flaschen Bier, Zigaretten und Werkzeuge. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle.

