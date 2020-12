Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unverletzt aus umgekippten Traktor gestiegen

KuhfraßKuhfraß (ots)

Glück im Unglück hatte ein 63-jähriger Traktorist, als er am Samstag gegen 18:50 Uhr mit seinem Traktorgespann den landwirtschaftlichen Weg zwischen Kuhfraß und Partschefeld befuhr. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, landete in dem angrenzenden Graben und kippte um, so dass ein Schaden am Fahrzeug von 15.000 Euro und ein Flurschaden von 200 Euro entstand.

